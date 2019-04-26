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    Джовинко – первый итальянец, забивший в трех разных ЛЧ

    Итальянский полузащитник «Аль-Хиляль» Себастьян Джовинко отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглалем» (1:0) и стал первым футболистом из Италии, сумевшим отличиться в главных турнирах с аналогичным названием трех частей света.

    Ранее 32-летний полузащитник забивал в составе «Ювентуса» в европейской Лиге чемпионов и «Торонто» в Лиге чемпионов Северной Америки.

    • Джовинко является третьим футболистом в мире, которому покорилось данное достижение.
    • Прежде забивали и выигрывали три Лиги чемпионов разных частей света экс-форвард «Милана» Рикарду Оливейра и бывший нападающий сборной Уругвая Диего Алонсо.

    Источник: Твиттер COPA90

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    26.04.2019 10:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +751

      justozavr 26 апреля 2019, 11:48

      А ничего что Азия и Европа - это один континент? Может быть имеют ввиду разные части света?

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      Рейтинг: +452

      тёска > justozavr 26 апреля 2019, 13:25

      Забивал в трёх лигах чемпионов

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > justozavr 26 апреля 2019, 15:31

      Ошиблись, но уже исправились. Спасибо!

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