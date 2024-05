Джовинко закопал монету на поле стадиона на удачу перед финалом МЛС

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал, что перед финалом МЛС против «Сиэтла» он закопал монету на поле стадиона на удачу.

«Изначально, это была не моя идея. Но мне предложили сделать это на удачу, на что я согласился. Потому что для победы я готов на все.

И это сработало! Монета до сих пор там находится», – рассказал футболист.

Напомним, что «Торонто» в финале МЛС обыграл «Сиэтл» со счетом 2:0. Джовинко в этой встрече отметился результативным пасом.

Taking a page from Olympic hockey, on Thursday our own Sebastian Giovinco and the @TFC_GroundsDept buried a Canadian good luck charm at BMO Field. He wanted to share the secret with you. #TFCLive pic.twitter.com/EXIrkPdGk5