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Роли Перейра де Са
Статистика
Роли Перейра де Са - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1996 (29)
#10 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
2 : 1
11.05.2022
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
2 : 2
30.04.2022
Нант
46' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 30 тур
Клермон
2 : 3
03.04.2022
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
0 : 1
19.03.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
1 : 0
12.03.2022
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
2 : 0
06.03.2022
Монпелье
1' - 62'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 0
27.02.2022
Нант
72' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
3 : 1
19.02.2022
ПСЖ
90' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
1 : 0
13.02.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
1 : 0
06.02.2022
Нант
66' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
4 : 2
23.01.2022
Лорьян
70' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 1
14.01.2022
Нант
68' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 0
09.01.2022
Монако
1' - 71'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.12.2021
Нант
69' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
2 : 2
07.11.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
2 : 0
31.10.2021
Нант
1' - 68'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
2 : 1
23.10.2021
Клермон
1' - 69'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
17.10.2021
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
03.10.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
3 : 1
26.09.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
22.09.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 4
19.09.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 2
12.09.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 1
27.08.2021
Лион
70' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1 : 0
22.08.2021
Нант
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
15.08.2021
Метц
75' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 1
06.08.2021
Нант
1' - 63'
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