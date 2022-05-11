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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 11 мая 2022
Нант
11.05.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
45'
К. Кулибали
71'
Н. Паллуа
32'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ренн
90'
Желтая карточка
Ф. Тайт
Желтая карточка
Л. Бляс
86'
Замена
М. Коко
️️️️
К. Кулибали
82'
82'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Мартен
82'
Замена
М. Тель
️️️️
Б. Бурижо
75'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Г. Лаборд
75'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Л. Майер
74'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
ГОЛ! 2:1!
Н. Паллуа
Пас отдал
Л. Бляс
71'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
В. Сиприен
68'
Желтая карточка
В. Сиприен
67'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
О. Букари
67'
Замена
К. Мерлен
️️️️
В. Геббельс
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
Пас отдал
О. Букари
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-3-1
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
8
Мутуссами
25
Сиприен
69
Геббельс
10
Бляс
14
Букари
17
Кулибали
3-1-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
69
Геббельс
26
Мерлен
26
Мерлен
69
Геббельс
14
Букари
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Букари
17
Кулибали
97
Коко
97
Коко
17
Кулибали
25
Сиприен
9
Муани
9
Муани
25
Сиприен
27
Бурижо
11
Тель
11
Тель
27
Бурижо
8
Мартен
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Мартен
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
9
Лаборд
11
Доку
11
Доку
9
Лаборд
14
Майер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Майер
Остались в запасе
Нант
Ренн
1
Денис Петрич
ВР
10
Роли Перейра де Са
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
10
Роли Перейра де Са
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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