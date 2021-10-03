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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Труа
Нант - Труа: обзор матча 03 октября 2021
Нант
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Труа
58'
А. Жиротто
69'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Труа
Желтая карточка
П. Чиривелья
90'
+3
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Ж. Кастеллетто
86'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ш. Траоре
86'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
86'
85'
Замена
Л. Лумека
️️️️
Ж. Родригес
83'
Желтая карточка
Н. Шадли
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Саймон
81'
77'
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Бальде
77'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Р. Рипар
76'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Э. Палмер-Браун
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бляс
69'
66'
Желтая карточка
Ж. Родригес
ГОЛ! 1:0!
А. Жиротто
Пас отдал
В. Сиприен
58'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
45'
+1
Замена
О. Букари
️️️️
В. Геббельс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
25
Сиприен
69
Геббельс
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
3-3-1-2-1
93
Гайо
99
Коне
21
Салмье
2
Эль-Хаджам
12
Каборе
7
Шавалерен
14
Палмер-Браун
26
Куаме
17
Бальде
9
Рипар
7
Родригес
69
Геббельс
14
Букари
14
Букари
69
Геббельс
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Паллуа
21
Кастеллетто
22
Траоре
14
Корчиа
14
Корчиа
22
Траоре
27
Саймон
8
Мутуссами
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
9
Рипар
77
Шадли
77
Шадли
9
Рипар
14
Палмер-Браун
19
Домингес
19
Домингес
14
Палмер-Браун
7
Родригес
12
Лумека
12
Лумека
7
Родригес
17
Бальде
9
Сук
9
Сук
17
Бальде
Остались в запасе
Нант
Труа
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
40
Реми Дескамп
ВР
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
40
Реми Дескамп
ВР
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Нант - Труа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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