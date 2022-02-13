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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 13 февраля 2022
Нант
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
17'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Реймс
76'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Н. Мбюкю
75'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
Замена
Ж. Огустен
️️️️
М. Саймон
74'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Р. Коло Муани
74'
62'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Конан
Желтая карточка
А. Жиротто
53'
20'
Замена
М. Аделин
️️️️
Б. Локо
Замена
М. Коко
️️️️
Фабио
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Саймон
17'
14'
Красная карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
5
Андрей Жиротто
ЦП
10
Людовик Бляс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Камори Думбия
АП
10
Илан Кеббаль
АП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
5
Жиротто
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
3-4-3
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Матусива
5
Манетси
2
Локо
70
Флипс
22
Экитике
11
Мбюкю
9
Муани
69
Геббельс
69
Геббельс
9
Муани
2
Фабио
97
Коко
97
Коко
2
Фабио
27
Саймон
97
Огустен
97
Огустен
27
Саймон
33
Конан
6
Сиссоко
6
Сиссоко
33
Конан
2
Локо
5
Аделин
5
Аделин
2
Локо
11
Мбюкю
10
Хорнби
10
Хорнби
11
Мбюкю
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
Остались в запасе
Нант
Реймс
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ЦЗ
11
Камори Думбия
АП
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ЦЗ
11
Камори Думбия
АП
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Нант - Реймс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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12 сентября
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