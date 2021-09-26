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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 26 сентября 2021
Реймс
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 1
Завершен
Нант
51'
Т. Фоке
72'
У. Экитике
78'
У. Экитике
62'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Нант
88'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
П. Чиривелья
Замена
️️️️
И. Кеббаль
83'
80'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Н. Паллуа
79'
Замена
О. Букари
️️️️
Р. Коло Муани
ГОЛ! 3:1!
У. Экитике
78'
ГОЛ! 2:1!
У. Экитике
Пас отдал
А. Флипс
72'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Матусива
70'
Замена
️️️️
Т. Фоке
70'
63'
Замена
В. Геббельс
️️️️
В. Сиприен
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Саймон
Пас отдал
П. Чиривелья
ГОЛ! 1:0!
Т. Фоке
Пас отдал
А. Флипс
51'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. ван Берген
46'
25'
Желтая карточка
М. Саймон
Желтая карточка
Т. Фоке
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
5
Азор Матусива
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
30
Лопи
25
Фоке
8
Кассама
10
Кеббаль
7
ван Берген
19
Коффи
3-3-1-2-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
14
Корчиа
4
Чиривелья
22
Траоре
25
Сиприен
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
Матусива
11
Мбюкю
11
Мбюкю
Матусива
7
ван Берген
70
Флипс
70
Флипс
7
ван Берген
5
Матусива
5
Матусива
9
Муани
14
Букари
14
Букари
9
Муани
4
Чиривелья
8
Мутуссами
8
Мутуссами
4
Чиривелья
25
Сиприен
69
Геббельс
69
Геббельс
25
Сиприен
5
Паллуа
17
Кулибали
17
Кулибали
5
Паллуа
Остались в запасе
Реймс
Нант
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Реймс - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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