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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 09 января 2022
Нант
09.01.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монако
Замена
Р. Эмон
️️️️
Д. Аппиа
90'
80'
Желтая карточка
Э. Матацо
72'
Желтая карточка
С. Диоп
Замена
О. Букари
️️️️
Л. Бляс
72'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Перейра де Са
71'
69'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
68'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
46'
44'
Замена
К. Матсима
️️️️
Б. Бадьяшиль
31'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
Желтая карточка
Р. Коло Муани
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Перейра де Са
10
Бляс
9
Муани
4-1-1-3-1
1
Нюбель
19
Сидибе
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
8
Матацо
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
31
Фолланд
10
Бляс
14
Букари
14
Букари
10
Бляс
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
10
Перейра де Са
97
Коко
97
Коко
10
Перейра де Са
8
Аппиа
9
Эмон
9
Эмон
8
Аппиа
5
Бадьяшиль
5
Матсима
5
Матсима
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
10
Мартинш
2
Вандерсон
2
Вандерсон
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
Остались в запасе
Нант
Монако
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Нант - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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