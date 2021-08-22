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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 22 августа 2021
Ренн
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нант
58'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
88'
Замена
К. Мерлен
️️️️
П. Чиривелья
Замена
Л. Угочукву
️️️️
С. Гирасси
86'
Замена
️️️️
Ф. Тайт
86'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
86'
Желтая карточка
К. Сулемана
79'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
М. Терье
76'
67'
Замена
О. Букари
️️️️
Р. Эмон
67'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Корчиа
67'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
А. Жиротто
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Б. Сантамария
58'
57'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
46'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
М. Саймон
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ж. Доку
43'
27'
Желтая карточка
Л. Бляс
Желтая карточка
Х. Траоре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
4-1-1-2-2
1
Гомис
24
Мелинг
5
Баде
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Гирасси
11
Доку
3-3-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
14
Корчиа
4
Чиривелья
22
Траоре
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Эмон
9
Гирасси
18
Угочукву
18
Угочукву
9
Гирасси
11
Терье
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Терье
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
11
Доку
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Доку
9
Эмон
14
Букари
14
Букари
9
Эмон
4
Чиривелья
26
Мерлен
26
Мерлен
4
Чиривелья
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Корчиа
5
Жиротто
8
Мутуссами
8
Мутуссами
5
Жиротто
27
Саймон
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
27
Саймон
Остались в запасе
Ренн
Нант
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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