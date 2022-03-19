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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 19 марта 2022
Нант
19.03.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
41'
А. Онана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лилль
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Д. Аппиа
87'
Замена
В. Сиприен
️️️️
М. Саймон
87'
86'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Желтая карточка
Фабио
86'
Желтая карточка
Л. Бляс
81'
79'
Желтая карточка
Ж. Бамба
74'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
74'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
А. Гомес
64'
Желтая карточка
Б. Андре
64'
Красная карточка
Т. Веа
Замена
В. Геббельс
️️️️
С. Мутуссами
63'
Замена
К. Кулибали
️️️️
О. Букари
62'
Желтая карточка
С. Мутуссами
53'
Замена
Фабио
️️️️
К. Мерлен
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Онана
15'
Желтая карточка
Шека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Нант
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
44
Лоан Дусе
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Жиротто
8
Аппиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
14
Букари
9
Муани
3-1-3-1-2
1
Жардим
6
Фонте
35
Джало
3
Гудмундссон
24
Онана
21
Андре
8
Шека
7
Гомес
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
26
Мерлен
2
Фабио
2
Фабио
26
Мерлен
27
Саймон
25
Сиприен
25
Сиприен
27
Саймон
8
Мутуссами
69
Геббельс
69
Геббельс
8
Мутуссами
8
Аппиа
97
Огустен
97
Огустен
8
Аппиа
14
Букари
17
Кулибали
17
Кулибали
14
Букари
7
Гомес
6
Брадарич
6
Брадарич
7
Гомес
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
Остались в запасе
Нант
Лилль
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
13
Иво Грбич
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Нант - Лилль
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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