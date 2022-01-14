Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 14 января 2022
Ницца
14.01.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Нант
21'
К. Дольберг (П)
56'
К. Тюрам
45'
А. Жиротто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Нант
Замена
Э. Гессан
️️️️
Д. Клюйверт
87'
87'
Замена
Я. М'Бемба
️️️️
С. Корчиа
80'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
О. Букари
Замена
К. Стенгс
️️️️
А. Гуири
75'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Амави
75'
68'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
С. Мутуссами
68'
Замена
В. Геббельс
️️️️
А. Силла
Желтая карточка
Ж. Амави
64'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Тюрам
Пас отдал
А. Гуири
56'
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Жиротто
Желтая карточка
Данте
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дольберг
21'
15'
Желтая карточка
А. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
23
Амави
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
3-3-1-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
2
Силла
5
Жиротто
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Мутуссами
14
Букари
10
Бляс
9
Муани
23
Амави
24
Данильюк
24
Данильюк
23
Амави
9
Гуири
14
Стенгс
14
Стенгс
9
Гуири
19
Клюйверт
29
Гессан
29
Гессан
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
14
Корчиа
15
М'Бемба
15
М'Бемба
14
Корчиа
8
Мутуссами
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
8
Мутуссами
2
Силла
69
Геббельс
69
Геббельс
2
Силла
14
Букари
97
Огустен
97
Огустен
14
Букари
Остались в запасе
Ницца
Нант
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Денис Петрич
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Нант
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+