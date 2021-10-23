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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Клермон
Нант - Клермон: обзор матча 23 октября 2021
Нант
23.10.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
38'
А. Жиротто
61'
Л. Бляс
49'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Клермон
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Бляс
90'
+1
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Саймон
90'
+1
81'
Замена
П. Амель
️️️️
М. Байо
81'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
Ф. Ожье
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Р. Перейра де Са
69'
68'
Замена
С. Хауи
️️️️
Э. Рашани
63'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
62'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Бертомье
ГОЛ! 2:1!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
61'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Байо
Пас отдал
Э. Рашани
Красная карточка
С. Корчиа
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Жиротто
Пас отдал
С. Корчиа
38'
Желтая карточка
Фабио
36'
30'
Красная карточка
Й. Гастьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
14
Корчиа
4
Чиривелья
2
Фабио
27
Саймон
10
Бляс
10
Перейра де Са
9
Муани
4-2-1-2-1
16
Десма
80
Зедадка
22
Хунтонджи
21
Ожье
12
Н'Симба
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
15
Бертомье
19
Рашани
18
Байо
10
Перейра де Са
8
Аппиа
8
Аппиа
10
Перейра де Са
27
Саймон
8
Мутуссами
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
17
Кулибали
10
Бляс
21
Ожье
6
Биллонг
6
Биллонг
21
Ожье
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
15
Бертомье
19
Иглесиас
19
Иглесиас
15
Бертомье
19
Рашани
10
Хауи
10
Хауи
19
Рашани
18
Байо
29
Амель
29
Амель
18
Байо
Остались в запасе
Нант
Клермон
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Нант - Клермон
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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