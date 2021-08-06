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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 06 августа 2021
Монако
06.08.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нант
14'
Ж. Мартинш
42'
Ж. Кастеллетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
84'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
83'
Замена
К. Мерлен
️️️️
М. Саймон
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ж. Лукас
82'
79'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
79'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Ж. Мартинш
72'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
72'
63'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Р. Перейра де Са
Замена
А. Головин
️️️️
К. Фолланд
59'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
59'
42'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кастеллетто
Пас отдал
М. Саймон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
К. Энрике
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
97
Маркус Коко
ПВ
2
Абдулайе Силла
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
6
Лукас
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Боадю
3-2-1-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
8
Аппиа
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Перейра де Са
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
6
Лукас
19
Сидибе
19
Сидибе
6
Лукас
10
Мартинш
24
Фофана
24
Фофана
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Головин
10
Головин
31
Фолланд
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
27
Саймон
26
Мерлен
26
Мерлен
27
Саймон
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
10
Перейра де Са
14
Корчиа
14
Корчиа
10
Перейра де Са
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
Остались в запасе
Монако
Нант
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
40
Реми Дескамп
ВР
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
2
Абдулайе Силла
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
2
Абдулайе Силла
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - Нант
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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