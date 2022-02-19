Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 19 февраля 2022
Нант
19.02.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
4'
Р. Коло Муани
16'
К. Мерлен
45+5'
Л. Бляс (П)
47'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
А. Ди Мария
90'
+1
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
90'
+1
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Л. Бляс
90'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
К. Мерлен
90'
83'
Желтая карточка
К. Мбаппе
81'
Замена
М. Икарди
️️️️
И. Гуйе
74'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
74'
Замена
А. Хакими
️️️️
Т. Керер
74'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Неймар
Замена
С. Корчиа
️️️️
О. Букари
67'
65'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Вейналдум
59'
Пенальти не реализован!
Неймар
50'
Желтая карточка
Неймар
47'
ГОЛ! 3:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Бляс
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Д. Аппиа
45'
+1
38'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
18'
ГОЛ! 2:0!
К. Мерлен
Пас отдал
О. Букари
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Саймон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аппиа
27
Саймон
10
Бляс
14
Букари
9
Муани
4-1-2-2-1
1
Навас
6
Керер
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Бернат
5
Гуйе
23
Вейналдум
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
26
Мерлен
22
Траоре
22
Траоре
26
Мерлен
14
Букари
14
Корчиа
14
Корчиа
14
Букари
10
Бляс
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
10
Бляс
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
23
Вейналдум
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Вейналдум
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
6
Керер
2
Хакими
2
Хакими
6
Керер
10
Неймар
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Неймар
5
Гуйе
9
Икарди
9
Икарди
5
Гуйе
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Нант - ПСЖ
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Нант
ПСЖ
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+