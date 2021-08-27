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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 27 августа 2021
Нант
27.08.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Лион
35'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лион
Желтая карточка
Р. Коло Муани
90'
+4
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
М. Коко
82'
82'
Замена
Д. Денайе
️️️️
М. Дембеле
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
81'
78'
Вторая желтая
Д. Да Силва
74'
Замена
И. Слимани
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
О. Букари
70'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
А. Жиротто
69'
46'
Замена
Т. Мендес
️️️️
М. Какере
43'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Замена
С. Корчиа
️️️️
Д. Аппиа
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Желтая карточка
Фабио
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Энрике
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
4
Чиривелья
2
Фабио
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
14
Букари
4-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
3
Да Силва
20
Дьоманде
33
Эмерсон
8
Какере
10
Ауа
10
Шакири
11
Пакета
9
Экамби
9
Дембеле
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
8
Аппиа
14
Корчиа
14
Корчиа
8
Аппиа
5
Жиротто
8
Мутуссами
8
Мутуссами
5
Жиротто
14
Букари
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
14
Букари
97
Коко
9
Муани
9
Муани
97
Коко
9
Дембеле
64
Денайе
64
Денайе
9
Дембеле
8
Какере
23
Мендес
23
Мендес
8
Какере
9
Экамби
19
Слимани
19
Слимани
9
Экамби
Остались в запасе
Нант
Лион
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Энрике
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Энрике
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Нант - Лион
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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