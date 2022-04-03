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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Нант
Клермон - Нант: обзор матча 03 апреля 2022
Клермон
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 3
Завершен
Нант
58'
С. Хауи
63'
С. Абдул Самед
43'
Л. Бляс (П)
62'
П. Чиривелья
67'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Нант
Желтая карточка
А. Сейду
90'
+4
Желтая карточка
А. Зедадка
88'
85'
Замена
С. Корчиа
️️️️
К. Кулибали
85'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Фабио
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ж. Доссу
84'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
В. Н'Симба
83'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
С. Хауи
76'
Красная карточка
С. Абдул Самед
73'
70'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Р. Коло Муани
67'
ГОЛ! 2:3!
Р. Коло Муани
ГОЛ! 2:2!
С. Абдул Самед
Пас отдал
В. Н'Симба
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
П. Чиривелья
Пас отдал
Л. Бляс
ГОЛ! 1:1!
С. Хауи
Пас отдал
М. Байо
58'
Желтая карточка
Й. Маньин
43'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Бляс
35'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Ф. Ожье
34'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
92
Айман Маурер
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
21
Ожье
36
Сейду
6
Маньин
99
Самед
26
Аллевина
20
Доссу
10
Хауи
18
Байо
3-3-1-1-2
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
25
Сиприен
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
12
Н'Симба
6
Биллонг
6
Биллонг
12
Н'Симба
10
Хауи
15
Бертомье
15
Бертомье
10
Хауи
20
Доссу
99
Кюи
99
Кюи
20
Доссу
17
Кулибали
14
Корчиа
14
Корчиа
17
Кулибали
2
Фабио
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
2
Фабио
9
Муани
69
Геббельс
69
Геббельс
9
Муани
Остались в запасе
Клермон
Нант
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
92
Айман Маурер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
92
Айман Маурер
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Клермон - Нант
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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