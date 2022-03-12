Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Нант
Труа - Нант: обзор матча 12 марта 2022
Труа
12.03.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нант
43'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Нант
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Я. Ларуки
82'
Замена
Т. Дингом
️️️️
И. Угбо
77'
66'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Ш. Траоре
66'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Л. Бляс
63'
Желтая карточка
М. Саймон
Замена
Р. Рипар
️️️️
Л. Мотиба
59'
55'
Замена
О. Букари
️️️️
А. Жиротто
Желтая карточка
А. Конте
47'
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
Пас отдал
Х. Шавалерен
43'
15'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Н. Паллуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-4-1-2
93
Гайо
5
Конте
21
Салмье
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
5
Тардье
7
Шавалерен
12
Каборе
26
Куаме
99
Угбо
35
Мотиба
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Паллуа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
35
Мотиба
9
Рипар
9
Рипар
35
Мотиба
76
Ларуки
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
76
Ларуки
99
Угбо
5
Дингом
5
Дингом
99
Угбо
5
Паллуа
22
Траоре
22
Траоре
5
Паллуа
Траоре
25
Сиприен
25
Сиприен
Траоре
10
Бляс
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бляс
5
Жиротто
14
Букари
14
Букари
5
Жиротто
Остались в запасе
Труа
Нант
40
Себастьен Рено
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Труа - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Нант
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+