|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:0
|Гойас (Гояния)