Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жулиано Беллетти - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1976 (50)
| Защитник
179 см | 74 кг
Бразилия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челси
11
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
8 : 0
09.05.2010
Уиган Атлетик
59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.05.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
7 : 0
25.04.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
03.04.2010
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
2 : 4
27.02.2010
Манчестер Сити
61' - 76'
76'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
7 : 2
16.01.2010
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
28.12.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
26.12.2009
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 1
20.12.2009
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
3 : 3
12.12.2009
Эвертон
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2 : 1
05.12.2009
Челси
65' - 90'
75'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
4 : 0
21.11.2009
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
0 : 4
31.10.2009
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
5 : 0
24.10.2009
Блэкберн
1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
17.10.2009
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
2 : 0
04.10.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
26.09.2009
Челси
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
3 : 0
20.09.2009
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сток Сити
1 : 2
12.09.2009
Челси
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3 : 0
29.08.2009
Бернли
66' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+