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Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 21 ноября 2009
Челси
21.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Ф. Малуда
12'
М. Эссьен
22'
М. Эссьен
57'
Д. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Э. Кеох
Желтая карточка
К. Берра
Замена
Ф. Борини
️️️️
С. Калу
Замена
Н. Матич
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Э. Кеох
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
Г. Какута
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 4:0!
Д. Коул
Пас отдал
С. Калу
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Кастильо
ГОЛ! 3:0!
М. Эссьен
Пас отдал
С. Калу
ГОЛ! 2:0!
М. Эссьен
Пас отдал
Ф. Малуда
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
33
Алекс
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦЗ
3
Эшли Коул
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
13
Флоран Малуда
ЦП
0
Жулиано Беллетти
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Мэттью Джарвис
ПП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
16
Эндрю Сурман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
5
Гаэль Какута
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
4-4-2
1
Чех
33
Алекс
26
Терри
12
Оби Микел
3
Коул
12
Коул
13
Малуда
0
Беллетти
2
Эссьен
8
Калу
39
Анелька
4-4-2
13
Хеннесси
45
Халфорд
19
Стирмен
6
Крэддок
6
Берра
16
Джарвис
16
Эдвардс
20
Хенри
7
Кастильо
16
Сурман
9
Эбанкс-Блейк
39
Анелька
5
Какута
5
Какута
39
Анелька
13
Малуда
18
Матич
18
Матич
13
Малуда
8
Калу
16
Борини
16
Борини
8
Калу
7
Кастильо
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Кастильо
9
Эбанкс-Блейк
38
Кеох
38
Кеох
9
Эбанкс-Блейк
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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