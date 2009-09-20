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АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 20 сентября 2009
Челси
20.09.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
35'
Э. Коул
58'
М. Баллак
65'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
+5
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Ф. Борини
️️️️
Н. Анелька
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Дрогба
Травма
Д. Дрогба
Замена
Н. Кранчар
️️️️
С. Бассонг
Травма
С. Бассонг
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. Баллак
ГОЛ! 2:0!
М. Баллак
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Э. Коул
Пас отдал
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
3
Босингва
2
Эссьен
13
Малуда
13
Баллак
8
Лэмпард
11
Дрогба
39
Анелька
4-4-2
23
Кудичини
14
Чорлука
4
Бассонг
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
16
Дженас
9
Дефо
7
Кин
13
Баллак
12
Оби Микел
12
Оби Микел
13
Баллак
11
Дрогба
8
Калу
8
Калу
11
Дрогба
39
Анелька
16
Борини
16
Борини
39
Анелька
26
Кинг
21
Хаттон
21
Хаттон
26
Кинг
4
Бассонг
19
Кранчар
19
Кранчар
4
Бассонг
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Эурелью Гомес
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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