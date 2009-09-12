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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 12 сентября 2009
Сток Сити
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Челси
35'
А. Файе
45+3'
Д. Дрогба
90+5'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
+5
ГОЛ! 1:2!
Ф. Малуда
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
М. Эссьен
️️️️
М. Баллак
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Китсон
Замена
Н. Анелька
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Р. Делап
Желтая карточка
Э. Коул
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
С. Симонсен
️️️️
Т. Соренсен
ГОЛ! 1:0!
А. Файе
Желтая карточка
Р. Шоукросс
20'
19'
Желтая карточка
С. Калу
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Битти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
17
Амди Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
15
Натаниель Веддерберн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ПП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
5
Делап
15
Веддерберн
4
Уайтхэд
12
Уилэн
44
Битти
18
Китсон
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
3
Коул
20
Иванович
8
Лэмпард
13
Баллак
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Калу
11
Дрогба
29
Соренсен
1
Симонсен
1
Симонсен
29
Соренсен
44
Битти
19
Фуллер
19
Фуллер
44
Битти
18
Китсон
9
Шанли
9
Шанли
18
Китсон
12
Оби Микел
0
Беллетти
0
Беллетти
12
Оби Микел
13
Баллак
2
Эссьен
2
Эссьен
13
Баллак
8
Калу
39
Анелька
39
Анелька
8
Калу
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
40
Энрике Илариу
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сток Сити - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 23:00 (в записи)
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