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АПЛ 2026/2027
Болтон - Челси
Болтон - Челси: обзор матча 31 октября 2009
Болтон
31.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Челси
45+2'
Ф. Лэмпард (П)
61'
Деку
81'
Б. Иванович
90+1'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Челси
+1
ГОЛ! 0:4!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 0:3!
Б. Иванович
Пас отдал
П. Феррейра
Желтая карточка
П. Феррейра
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 0:2!
Деку
Пас отдал
Н. Анелька
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
П. Робинсон
️️️️
К. Бешам
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Л. Чхун-Ен
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лэмпард
Красная карточка
Д. Самуэль
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
2
Джей-Ллойд Самуэль
ПЗ
21
Фабрис Муамба
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
6
Крис Бешам
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
18
Риккеттс
24
Кэхилл
39
Найт
2
Самуэль
21
Муамба
21
Коэн
6
Бешам
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-4-2
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
6
Карвалью
20
Иванович
0
Деку
13
Баллак
8
Лэмпард
2
Эссьен
39
Анелька
11
Дрогба
6
Бешам
4
Робинсон
4
Робинсон
6
Бешам
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
16
Гарднер
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
Остались в запасе
Болтон
Челси
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Болтон - Челси
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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