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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 25 апреля 2010
Челси
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
7 : 0
Завершен
Сток Сити
24'
С. Калу
32'
С. Калу
44'
Ф. Лэмпард (П)
68'
С. Калу
82'
Ф. Лэмпард
87'
Д. Старридж
89'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
ГОЛ! 7:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Д. Коул
ГОЛ! 6:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 5:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
С. Хатчинсон
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
П. Феррейра
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 4:0!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Т. Шанли
️️️️
Д. Китсон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Лэмпард
Замена
А. Бегович
️️️️
Т. Соренсен
Травма
Т. Соренсен
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Р. Шоукросс
️️️️
А. Файе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
8
Саломон Калу
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
33
Алекс
19
Феррейра
13
Малуда
13
Баллак
8
Лэмпард
8
Калу
11
Дрогба
39
Анелька
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
6
Хут
4
Коллинс
5
Делап
12
Уилэн
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Фуллер
18
Китсон
19
Феррейра
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
19
Феррейра
8
Калу
12
Коул
12
Коул
8
Калу
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
29
Соренсен
31
Бегович
31
Бегович
29
Соренсен
25
Файе
17
Шоукросс
17
Шоукросс
25
Файе
18
Китсон
9
Шанли
9
Шанли
18
Китсон
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Остались в запасе
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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