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АПЛ 2026/2027
Челси - Уиган Атлетик
Челси - Уиган Атлетик: обзор матча 09 мая 2010
Челси
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
8 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
7'
Н. Анелька
32'
Ф. Лэмпард (П)
54'
С. Калу
57'
Н. Анелька
63'
Д. Дрогба
68'
Д. Дрогба (П)
80'
Д. Дрогба
90+1'
Э. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уиган Атлетик
ГОЛ! 8:0!
Э. Коул
Пас отдал
Д. Коул
+1
Замена
В. Мозес
️️️️
У. Родальега
ГОЛ! 7:0!
Д. Дрогба
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
П. Шарнер
️️️️
М. Диаме
Замена
Н. Матич
️️️️
М. Баллак
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Д. Дрогба
ГОЛ! 5:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
Х. Томас
️️️️
Б. Уотсон
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Б. Иванович
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 4:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Б. Иванович
Желтая карточка
С. Калу
ГОЛ! 3:0!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
С. Гохури
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лэмпард
Красная карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 1:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
13
Флоран Малуда
ЦП
39
Николя Анелька
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
АП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Томаш Цивка
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
20
Иванович
8
Лэмпард
13
Малуда
13
Баллак
39
Анелька
11
Дрогба
8
Калу
4-4-1-1
12
Поллит
25
Мелхиот
5
Колдуэлл
2
Гохури
17
Бойс
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
16
МакКарти
3
Фигероа
26
Уотсон
23
Родальега
20
Иванович
0
Беллетти
0
Беллетти
20
Иванович
13
Баллак
18
Матич
18
Матич
13
Баллак
8
Калу
12
Коул
12
Коул
8
Калу
17
Диаме
20
Шарнер
20
Шарнер
17
Диаме
26
Уотсон
6
Томас
6
Томас
26
Уотсон
23
Родальега
11
Мозес
11
Мозес
23
Родальега
Остались в запасе
Челси
Уиган Атлетик
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
88
Владимир Стойкович
ВР
7
Томаш Цивка
ЛП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
7
Томаш Цивка
ЛП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Уиган Атлетик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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