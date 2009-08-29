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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 29 августа 2009
Челси
29.08.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
45+2'
Н. Анелька
49'
М. Баллак
53'
Э. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. Баллак
Замена
Ф. Герреро
️️️️
Р. Блэйк
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Дрогба
Замена
️️️️
Г. Александер
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Ж. Босингва
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
М. Патерсон
ГОЛ! 3:0!
Э. Коул
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Т. Мирс
ГОЛ! 2:0!
М. Баллак
Пас отдал
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Д. Дрогба
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
0
Деку
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
АП
26
Стивен Флетчер
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
3
Босингва
0
Деку
8
Лэмпард
13
Баллак
2
Эссьен
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-1-1
1
Йенсен
4
Мирс
5
Карлайл
3
Бикей
25
Джордан
26
Флетчер
2
Александер
26
Маккэн
17
Блэйк
15
Эллиотт
10
Патерсон
3
Босингва
0
Беллетти
0
Беллетти
3
Босингва
13
Баллак
12
Оби Микел
12
Оби Микел
13
Баллак
11
Дрогба
8
Калу
8
Калу
11
Дрогба
17
Блэйк
32
Герреро
32
Герреро
17
Блэйк
10
Патерсон
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
10
Патерсон
Остались в запасе
Челси
Бернли
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Челси - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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