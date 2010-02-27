Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 27 февраля 2010
Челси
27.02.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
43'
Ф. Лэмпард
90+1'
Ф. Лэмпард (П)
45+1'
К. Тевес
53'
К. Беллами
77'
К. Тевес (П)
88'
К. Беллами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Ф. Лэмпард
+1
Замена
М. Сильвинью
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 1:4!
К. Беллами
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Вторая желтая
М. Баллак
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
У. Бридж
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Тевес
Красная карточка
Ж. Беллетти
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Карвалью
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Коул
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 1:2!
К. Беллами
Желтая карточка
Д. Терри
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
У. Бридж
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Коул
15'
Желтая карточка
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
13
Флоран Малуда
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
(К)
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
40
Илариу
13
Малуда
6
Карвалью
26
Терри
20
Иванович
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-1-1
24
Гивен
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Бридж
11
Джонсон
34
Де Йонг
5
Сабалета
39
Беллами
18
Бэрри
32
Тевес
12
Оби Микел
0
Беллетти
0
Беллетти
12
Оби Микел
6
Карвалью
8
Калу
8
Калу
6
Карвалью
12
Коул
15
Старридж
15
Старридж
12
Коул
32
Тевес
0
Сильвинью
0
Сильвинью
32
Тевес
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
3
Бридж
24
Санта Крус
24
Санта Крус
3
Бридж
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+