Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 16 января 2010
Челси
16.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
7 : 2
Завершен
Сандерленд
9'
Н. Анелька
21'
Ф. Малуда
24'
Э. Коул
34'
Ф. Лэмпард
54'
М. Баллак
66'
Н. Анелька
90'
Ф. Лэмпард
56'
Б. Зенден
90+1'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
+1
ГОЛ! 7:2!
Д. Бент
ГОЛ! 7:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 6:1!
Н. Анелька
ГОЛ! 5:1!
Б. Зенден
Пас отдал
Д. Бент
ГОЛ! 5:0!
М. Баллак
Пас отдал
Д. Коул
Замена
Алекс
️️️️
Д. Терри
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Э. Коул
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Коул
ГОЛ! 3:0!
Э. Коул
Пас отдал
Д. Терри
ГОЛ! 2:0!
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Жулиано Беллетти
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
9
Дэрил Мерфи
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
3
Майкл Лидл
ЦЗ
35
Лиам Нобл
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
6
Карвалью
8
Лэмпард
0
Беллетти
13
Баллак
13
Малуда
12
Коул
39
Анелька
4-4-2
13
Фулоп
27
Бардсли
27
Цана
4
Да Силва
3
МакКартни
10
Мальбранк
7
Мейлер
14
Хендерсон
9
Мерфи
10
Бент
9
Джонс
3
Коул
18
Жирков
18
Жирков
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
33
Алекс
26
Терри
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
9
Мерфи
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
9
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
35
Райан Нобл
ЦФ
15
Дэвид Хили
ЦФ
35
Лиам Нобл
ЦП
3
Майкл Лидл
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
35
Райан Нобл
ЦФ
15
Дэвид Хили
ЦФ
35
Лиам Нобл
ЦП
3
Майкл Лидл
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+