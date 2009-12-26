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Бирмингем Сити - Челси
Бирмингем Сити - Челси: обзор матча 26 декабря 2009
Бирмингем Сити
26.12.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Челси
Вторая желтая
Ф. Малуда
Замена
Д. Джонсон
️️️️
С. Ларссон
Замена
М. Баллак
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Коул
️️️️
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. МакФадден
Желтая карточка
Л. Бойер
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
0
Жулиано Беллетти
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-2
1
Харт
24
Риджуэлл
28
Джонсон
24
Данн
2
Карр
24
МакФадден
16
Фергюсон
8
Бойер
7
Ларссон
35
Джером
15
Бенитес
4-1-2-1-2
1
Чех
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
0
Беллетти
13
Малуда
8
Лэмпард
11
Дрогба
15
Старридж
7
Ларссон
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Ларссон
24
МакФадден
18
Фахи
18
Фахи
24
МакФадден
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
12
Коул
12
Коул
8
Лэмпард
15
Старридж
8
Калу
8
Калу
15
Старридж
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Челси
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бирмингем Сити - Челси
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 15:40 (прямая)
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