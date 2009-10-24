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АПЛ 2026/2027
Челси - Блэкберн
Челси - Блэкберн: обзор матча 24 октября 2009
Челси
24.10.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Блэкберн
20'
Г. Живе (АГ)
48'
Ф. Лэмпард
52'
М. Эссьен
60'
Ф. Лэмпард (П)
64'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Блэкберн
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Коул
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Д. Брума
️️️️
Р. Карвалью
ГОЛ! 5:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
М. Баллак
Замена
М. Сальгадо
️️️️
Л. Якобсен
Замена
Деку
️️️️
Ж. Беллетти
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Лэмпард
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Робертс
ГОЛ! 3:0!
М. Эссьен
Пас отдал
М. Баллак
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лэмпард
+1
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Живе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джо Коул
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Деку
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-3-3
1
Чех
20
Иванович
6
Карвалью
26
Терри
0
Беллетти
8
Лэмпард
13
Баллак
2
Эссьен
12
Коул
11
Дрогба
39
Анелька
4-4-2
17
Робинсон
2
Якобсен
13
Ольссон
17
Нельсен
28
Живе
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
8
Педерсен
21
Диуф
33
Робертс
6
Карвалью
25
Брума
25
Брума
6
Карвалью
0
Беллетти
0
Деку
0
Деку
0
Беллетти
12
Коул
15
Старридж
15
Старридж
12
Коул
2
Якобсен
2
Сальгадо
2
Сальгадо
2
Якобсен
8
Педерсен
30
Хойлетт
30
Хойлетт
8
Педерсен
33
Робертс
9
Калинич
9
Калинич
33
Робертс
Остались в запасе
Челси
Блэкберн
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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