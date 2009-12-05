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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 05 декабря 2009
Манчестер Сити
05.12.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Челси
37'
Э. Адебайор
56'
К. Тевес
8'
Э. Адебайор (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Робиньо
+2
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Терри
Желтая карточка
Деку
Желтая карточка
Э. Коул
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
В. Компани
️️️️
У. Бридж
Желтая карточка
Ж. Беллетти
Травма
У. Бридж
Замена
Н. Онуоха
️️️️
М. Ричардс
Травма
М. Ричардс
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. Баллак
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Желтая карточка
Р. Карвалью
+1
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
70
Робиньо
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
0
Деку
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
23
Майкл Джонсон
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
АП
4-4-2
24
Гивен
3
Бридж
2
Туре
15
Лескотт
4
Ричардс
18
Бэрри
70
Робиньо
34
Де Йонг
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
32
Тевес
4-1-2-1-2
1
Чех
6
Карвалью
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
13
Баллак
8
Лэмпард
0
Деку
11
Дрогба
39
Анелька
4
Ричардс
5
Онуоха
5
Онуоха
4
Ричардс
3
Бридж
4
Компани
4
Компани
3
Бридж
70
Робиньо
5
Сабалета
5
Сабалета
70
Робиньо
6
Карвалью
0
Беллетти
0
Беллетти
6
Карвалью
13
Баллак
12
Оби Микел
12
Оби Микел
13
Баллак
26
Терри
13
Малуда
13
Малуда
26
Терри
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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