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Николоз Кутателадзе
Новости
Николоз Кутателадзе - новости
Завершил карьеру
19 марта 2001 (25), Тбилиси
#23 | Нападающий
185 см
Грузия
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Трансферы
Фото
«Пари НН» расстался с двумя футболистами
5 февраля
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
В «Пари НН» рассказали о будущем футболистов, переведенных в дубль
2024.10.19 17:59
«Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков
2024.10.16 08:14
5
В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»
2024.10.15 19:50
10
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
2024.06.23 16:39
9
Видео
Определен лучший гол РПЛ в сентябре
2023.10.15 12:09
Зарема – о Кутателадзе: «Здорово, что не сломался после истории с Поповым»
2023.09.16 11:40
2
Кутателадзе назвал гол в ворота «Динамо» пяткой одним из самых красивых в карьере
2023.09.16 10:36
Видео
Гол Кутателадзе пяткой в ворота «Динамо» – отличился спустя 6 минут после дебюта за «Пари НН»
2023.09.15 21:25
1
РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Пари НН» на 88-й минуте (1:1), гостей спас Кутателадзе
2023.09.15 21:01
19
Новичок «Пари НН» рассказал встречах с Неймаром и Мбаппе в «ПСЖ»
2023.09.12 14:39
В «Пари НН» рассказали, зачем подписали воспитанника «ПСЖ»
2023.09.08 12:10
1
Фото
Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Пари НН»
2023.09.07 17:26
2
«Пари НН» подпишет воспитанника «ПСЖ» – известна его зарплата
2023.09.06 11:41
Кутателадзе рассказал, как «Зенит» пытался его переманить из «Спартака»
2023.03.26 12:08
8
Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»
2022.07.29 07:49
1
Фото
Кутателадзе перешел из «Спартака» во французский клуб
2022.07.29 00:16
3
«Спартак» – о письме агентов Кутателадзе: «Странно, что оно в редакции «СЭ». Кто-то считает, что там офис клуба»
2021.07.29 16:17
3
Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон
2021.07.29 11:12
13
Форвард «Спартака» Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ
2021.07.21 23:07
6
«Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Спартака» Кутателадзе
2021.07.14 17:59
18
«СЭ»: грузинский легионер «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство
2021.07.03 12:50
6
Главные новости
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Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
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Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
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