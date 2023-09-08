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    В «Пари НН» рассказали, зачем подписали воспитанника «ПСЖ»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание нападающего Николоза Кутателадзе.

    • Воспитанник «ПСЖ» будет зарабатывать в Нижнем Новгороде 600 тысяч рублей в месяц.
    • Ранее Кутателадзе был в системе «Спартака».

    «Николоз – серая лошадка, но, тем не менее, мы в него поверили и хотим, чтобы эта ставка сыграла. Конечно, мы разбирали момент с его игровым временем, и нас не смутил факт, что Николоз практически не играл.

    В первую очередь, мы задавали вопросы ему и изучали, проверяли его спортивную форму: по всем критериям он прошел тесты на высокие баллы. С точки зрения физический формы Николоз хорош. И мы пришли к выводу, что можно попробовать дать возможность развиться.

    Насколько повлияло факт, что он был в системе «ПСЖ» и «Спартака»? Да, то, что у него есть такой опыт – плюс. Но если бы он играл за другую команду с теми параметрами, которые он имеет, мы бы все равно обратили на него внимание.

    Николоз – игрок на перспективу. Сначала надо понять, какой он на игровом поле. Одно дело тренировочный процесс, но ведь важна и психологическая составляющая, когда игрок выходит в матче на поле, где повышается ответственность, и к тому же чаша стадиона с болельщиками имеет определенное влияние. Посмотрим, как он справится с этим.

    Николоз Кутателадзе – не последнее приобретение. Мы говорили, что их будет несколько, и он – один из. Но это не конец истории», – заявил Мелик-Гусейнов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11828

      alp 1 час назад

      дайте ка угадаю - Нижегородцы подписали воспитанника ПСЖ, чтобы тот играл за Пари НН?

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    • ...
      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 2 часа назад

      Если быони подписали Неймара, то другое дело.
      Тут даже статью читать не буду.
      :)))

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