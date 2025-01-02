Экс-советник Федуна отреагировал на слова Амарала, что ему мешали работать в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление Томаша Амарала.

Бывший спортивный директор признался, что ему противодействовали внутри московского клуба.

«Думаю, он сказал правду. Я хорошо это знаю, проработав шесть лет в «Спартаке», – сказал Камоцци.