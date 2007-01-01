«СЭ»: грузинский легионер «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      mazar7777 2 часа назад

      Тогда и Хвиче надо гражданство дать)

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      Рейтинг: +23671

      Боцман59rus 3 часа назад

      - а покупать будут донов педро, за 10 + млн для игры в дубле

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      Рейтинг: +680

      tarasofka > Боцман59rus 3 часа назад

      ну педров-то спартаку не привыкать заманивать в тарасофку)

      0
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      Рейтинг: +15061

      JTherry > tarasofka 1 час назад

      а в удельную в СЧГ - ни.гг.еров)

      0
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