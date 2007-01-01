«СЭ»: грузинский легионер «Спартака» Кутателадзе получил российское гражданство

Тогда и Хвиче надо гражданство дать)
Форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе стал гражданином Российской Федерации.
О том, что грузинский футболист получил российский паспорт сообщает «СЭ».
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе стал гражданином Российской Федерации.
О том, что грузинский футболист получил российский паспорт сообщает «СЭ».
- а покупать будут донов педро, за 10 + млн для игры в дубле
ну педров-то спартаку не привыкать заманивать в тарасофку)