Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Пари НН»

Полузащитник Николоз Кутателадзе перешел в «Пари НН» из французского «Родеза».

«Мы подписали трехлетний контракт с нападающим Николозом Кутателадзе.

Он будет играть за «Пари НН» под номером 23.

Стратегия «Пари НН» – раскрывать таланты и растить профессионалов. Хотим, чтобы Николоз проявил свои способности у нас в клубе. Спортивные тесты он сдал на отлично. Теперь важен результат на поле», – сообщила пресс-служба «Пари НН».