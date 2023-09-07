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    Воспитанник «ПСЖ» перешел в «Пари НН»

    Полузащитник Николоз Кутателадзе перешел в «Пари НН» из французского «Родеза».

    «Мы подписали трехлетний контракт с нападающим Николозом Кутателадзе.

    Он будет играть за «Пари НН» под номером 23.

    Стратегия «Пари НН» – раскрывать таланты и растить профессионалов. Хотим, чтобы Николоз проявил свои способности у нас в клубе. Спортивные тесты он сдал на отлично. Теперь важен результат на поле», – сообщила пресс-служба «Пари НН».

    • Воспитанник «ПСЖ» будет зарабатывать в Нижнем Новгороде 600 тысяч рублей в месяц.
    • Ранее Кутателадзе был в системе «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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