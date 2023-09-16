Зарема – о Кутателадзе: «Здорово, что не сломался после истории с Поповым»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила Николоза Кутателадзе с дебютом в РПЛ.

Форвард «Пари НН» вышел во вчерашнем матче с «Динамо» (1:1) и забил гол пяткой.

«С первым голом Николоза! Очень здорово, что он не сломался после истории с Дмитрием Поповым.

Рада за отца Кутателадзе – за его честность и непрогиб перед агентами», – сказала Зарема.