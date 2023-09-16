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    • Зарема – о Кутателадзе: «Здорово, что не сломался после истории с Поповым»

    Зарема – о Кутателадзе: «Здорово, что не сломался после истории с Поповым»

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила Николоза Кутателадзе с дебютом в РПЛ.

    Форвард «Пари НН» вышел во вчерашнем матче с «Динамо» (1:1) и забил гол пяткой.

    «С первым голом Николоза! Очень здорово, что он не сломался после истории с Дмитрием Поповым.

    Рада за отца Кутателадзе – за его честность и непрогиб перед агентами», – сказала Зарема.

    • Кутателадзе ранее был в системе «Спартака».
    • Он рассказывал, что занимавший тогда пост спортивного директора Дмитрий Попов хотел убрать его из клуба.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5383

      Эном айс 53 минуты назад

      За любой кипиш, кроме полового воздержания..(

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