Зарема – о Кутателадзе: «Здорово, что не сломался после истории с Поповым»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила Николоза Кутателадзе с дебютом в РПЛ.
Форвард «Пари НН» вышел во вчерашнем матче с «Динамо» (1:1) и забил гол пяткой.
«С первым голом Николоза! Очень здорово, что он не сломался после истории с Дмитрием Поповым.
Рада за отца Кутателадзе – за его честность и непрогиб перед агентами», – сказала Зарема.
- Кутателадзе ранее был в системе «Спартака».
- Он рассказывал, что занимавший тогда пост спортивного директора Дмитрий Попов хотел убрать его из клуба.
Источник: Sport24