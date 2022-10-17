Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rodrigo - статистика

#92 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аваи
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 32 тур
Аваи
0 : 3
17.10.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Форталеза
2 : 0
09.10.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Аваи
1 : 2
07.10.2022
Ботафого
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
4 : 0
26.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Аваи
1 : 0
17.09.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Аваи
1 : 1
11.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
1' - 46'
12'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Аваи
0 : 1
23.08.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
59' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Аваи
1 : 1
07.08.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Америка Минейро
3 : 1
01.08.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Аваи
1 : 2
24.07.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 0
20.07.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Аваи
1 : 0
17.07.2022
Сантос
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
4 : 0
09.07.2022
Аваи
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.06.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Аваи
3 : 2
17.06.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 1
14.06.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Аваи
1 : 1
05.06.2022
Сан-Паулу
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.05.2022
Аваи
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
23.05.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Аваи
1 : 2
16.05.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Аваи
2 : 1
10.05.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 0
02.05.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Аваи
3 : 2
26.04.2022
Гойас
Был в запасе
Главные новости
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
1
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
22
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
27
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+