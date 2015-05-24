Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Англия. Премьер-Лига, 1 тур