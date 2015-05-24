Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ричард Данн - статистика

Завершил карьеру
21 сентября 1979 (46), Дублин
#22 | Защитник
188 см | 84 кг
Ирландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
23
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер
5 : 1
24.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
16.05.2015
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6 : 0
10.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2 : 1
02.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 120'
76'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
25.04.2015
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
12.04.2015
Челси
90' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
07.02.2015
Саутгемптон
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
3 : 1
31.01.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
17.01.2015
Манчестер Юнайтед
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бернли
2 : 1
10.01.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
01.01.2015
Суонси
1' - 90'
62'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
28.12.2014
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
20.12.2014
Вест Бромвич
1' - 90'
39'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3 : 1
15.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
06.12.2014
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2 : 0
02.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.11.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
73'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
08.11.2014
Манчестер Сити
1' - 90'
40'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
2 : 1
01.11.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.10.2014
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
19.10.2014
Ливерпуль
1' - 90'
67'
45'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2 : 0
05.10.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 1
27.09.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
20.09.2014
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
30.08.2014
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
4 : 0
24.08.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
16.08.2014
Халл Сити
1' - 78'
69'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+