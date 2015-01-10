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Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
Бернли - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 января 2015
Бернли
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
С. Эрфилд
37'
Д. Ингс
33'
Ч. Остин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
76'
Желтая карточка
А. Траоре
76'
Замена
М. Сарате
️️️️
Э. Варгас
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Хилл
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
73'
69'
Замена
Б. Замора
️️️️
К. Хенри
Желтая карточка
Э. Барнс
53'
Желтая карточка
Д. Марни
45'
+2
45'
Желтая карточка
Д. Бартон
ГОЛ! 2:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Э. Барнс
37'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Остин
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Б. Ми
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Шекелл
15
Ми
5
Кин
2
Триппьер
3
Джонс
25
Марни
37
Эрфилд
28
Ингс
21
Бойд
35
Барнс
4-1-3-2
31
Грин
22
Исла
6
Хилл
22
Данн
29
Колкер
8
Фер
8
Бартон
49
Таарабт
20
Хенри
11
Варгас
32
Остин
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
6
Хилл
2
Траоре
2
Траоре
6
Хилл
20
Хенри
25
Замора
25
Замора
20
Хенри
11
Варгас
9
Сарате
9
Сарате
11
Варгас
Остались в запасе
Бернли
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тюрф Мур
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