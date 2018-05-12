Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Том Штарке - статистика

Завершил карьеру
18 марта 1981 (45)
#22 | Вратарь
194 см | 91 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бавария
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
1 : 4
12.05.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
1 : 3
05.05.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
4 : 1
28.04.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
0 : 3
21.04.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
5 : 1
14.04.2018
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 4
07.04.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
6 : 0
31.03.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.03.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
10.03.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
0 : 4
04.03.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
0 : 0
24.02.2018
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 2
17.02.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
2 : 1
10.02.2018
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
0 : 2
03.02.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
5 : 2
27.01.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 2
21.01.2018
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
1 : 3
12.01.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 1
16.12.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1 : 0
13.12.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 1
09.12.2017
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
3 : 1
02.12.2017
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
25.11.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 0
18.11.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 3
04.11.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2 : 0
28.10.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 1
21.10.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
5 : 0
14.10.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 2
01.10.2017
Бавария
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
3
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+