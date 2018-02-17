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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 17 февраля 2018
Вольфсбург
17.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
8'
Д. Дидави
64'
С. Вагнер
90+1'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
90'
+4
Желтая карточка
Т. Мюллер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Ж. Иттер
90'
Желтая карточка
М. Арнольд
80'
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
Р. Штеффен
54'
37'
Желтая карточка
Ф. Рибери
29'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
С. Юнг
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дидави
Пас отдал
Ю. Малли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
12
Вилльям
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кастелс
31
Кнохе
27
Иттер
25
Брума
2
Юнг
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Дидави
10
Малли
11
Штеффен
27
Ориги
3-1-5-1
26
Ульрайх
13
Рафинья
25
Зюле
24
Бернат
88
Мартинес
13
Руди
7
Рибери
10
Роббен
6
Алькантара
8
Толиссо
2
Вагнер
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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