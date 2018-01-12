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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 12 января 2018
Байер
12.01.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
70'
К. Фолланд
32'
Х. Мартинес
59'
Ф. Рибери
90+1'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Х. Родригес
ГОЛ! 1:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
70'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Родригес
42'
Желтая карточка
Рафинья
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
27'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
К. Беллараби
15'
Желтая карточка
К. Фолланд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-2-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
31
Кор
8
Брандт
38
Беллараби
31
Фолланд
17
Бэйли
29
Хаверц
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
25
Зюле
5
Алаба
13
Рафинья
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
23
Родригес
13
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Бавария
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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Байер
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