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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 10 марта 2018
Бавария
10.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Гамбург
8'
Ф. Рибери
12'
Р. Левандовски
19'
Р. Левандовски
55'
А. Роббен
81'
Ф. Рибери
89'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Р. Левандовски
89'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Рибери
81'
75'
Желтая карточка
Д. Сантос
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
55'
28'
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
19'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
8'
Желтая карточка
А. Видаль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-3-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
7
Рибери
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-1-1
26
Матениа
21
Юнг
55
ван Дронгелен
2
Дикмайер
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
15
Уолес
14
Хант
18
Костич
22
Шипплок
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Бавария - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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