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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 18 марта 2018
РБ Лейпциг
18.03.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
37'
Н. Кейта
56'
Т. Вернер
12'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
83'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
П. Гулачи
82'
63'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Н. Кейта
63'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
56'
42'
Желтая карточка
Н. Зюле
41'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:1!
Н. Кейта
37'
Желтая карточка
К. Кампль
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
2-5-2-1
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Конате
31
Илсанкер
8
Кейта
44
Кампль
20
Забитцер
27
Лаймер
77
Брума
6
Демме
15
Поульсен
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
25
Зюле
5
Алаба
15
Хуммельс
24
Бернат
6
Киммих
13
Руди
23
Видаль
23
Родригес
13
Мюллер
2
Вагнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
13
Бернардо
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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