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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 28 апреля 2018
Бавария
28.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
76'
С. Вагнер
87'
Рафинья
90'
Н. Зюле
78'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
Н. Зюле
Пас отдал
Рафинья
90'
ГОЛ! 2:1!
Рафинья
Пас отдал
Т. Алькантара
87'
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Пас отдал
С. Руди
76'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
2-1-2-1
26
Ульрайх
24
Бернат
15
Хуммельс
6
Киммих
13
Руди
8
Толиссо
2
Вагнер
3-3-1-1-1
1
Градецки
27
Вольф
5
Фалет
19
Абрахам
21
Да Коста
8
Маскарель
15
Виллемс
10
Фабиан
8
Гачинович
10
Хргота
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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