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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 09 декабря 2017
Айнтрахт
09.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
20'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
М. Вольф
74'
67'
Желтая карточка
Т. Мюллер
52'
Желтая карточка
Рафинья
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
Ж. Фернандес
17'
5'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Бавария
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Градецки
13
Сальседо
19
Абрахам
5
Фалет
15
Виллемс
27
Вольф
6
Фернандес
9
Ребич
27
Боатенг
25
Баркок
22
Аллер
3-2-2-2-1
22
Штарке
13
Рафинья
25
Зюле
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Киммих
23
Видаль
7
Рибери
23
Родригес
21
Коман
13
Мюллер
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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