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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 28 октября 2017
Бавария
28.10.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
19'
Х. Родригес
38'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Т. Алькантара
82'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Мартинес
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Роббен
19'
13'
Красная карточка
В. Орбан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
10
Роббен
6
Алькантара
13
Руди
23
Родригес
9
Левандовски
4-3-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
6
Демме
8
Кейта
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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