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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 10 февраля 2018
Бавария
10.02.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
6'
Р. Левандовски
36'
Т. Мюллер
29'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Желтая карточка
А. Видаль
59'
50'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Х. Родригес
42'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
36'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Л. Горецка
17'
Желтая карточка
М. Майер
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
77
Амин Арит
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
2-1-2-2-3
1
Ферманн
27
Налдо
6
Керер
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
20
Калиджиури
7
Майер
9
Бургшталлер
7
Эмболо
9
Ди Санто
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Бавария - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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