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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 21 октября 2017
Гамбург
21.10.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
52'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
75'
Желтая карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Г. Сакаи
73'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
Желтая карточка
Х. Родригес
Красная карточка
Д. Юнг
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-1-1-1
26
Матениа
14
Пападопулос
3
Маврай
55
ван Дронгелен
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
14
Хант
28
Хан
17
Вуд
4-3-2-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
13
Рафинья
25
Зюле
5
Алаба
10
Роббен
23
Видаль
8
Толиссо
23
Родригес
21
Коман
9
Левандовски
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Гамбург - Бавария
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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